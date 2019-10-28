"Ленинград" собирается выступить на фестивале Coachella в США

Шнуров подтвердил, что группа получила приглашение на международный фестиваль в Калифорнии, и добавил, что, вероятнее всего, примет его.

Группа "Ленинград" рассматривает возможность выступления на музыкальном фестивале Coachella в 2020 году. Об этом рассказал фронтмен коллектива Сергей Шнуров.

— Да, поедем, скорее всего. 80%, что мы там будем. Как только определимся с тем, насколько нам это нужно, — цитирует его слова РИА "Новости".

Музыкальный фестиваль Coachella ежегодно проводится в США с 1999 года. В 2020 году он будет проходить с 10 по 19 апреля.

Напомним, в мае Сергей Шнуров заявил о роспуске группы "Ленинград". Прощальный тур стартовал 4 июня в Калининграде и завершился 12 октября на "Газпром-арене" в Петербурге. Перед последним концертом музыкант рассказал, чем планирует заниматься в будущем. Позже Шнуров признался, что все участники коллектива с оптимизмом встретили "выход на пенсию".