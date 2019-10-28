Лукашенко рассказал об ответе американским танкам в Литве: Мы к этому готовились

Минск проведёт "тактические действия" на литовском направлении с привлечением ракетных войск, авиации, артиллерии, мотострелков, десантников и пограничников.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что Минск вынужден будет ответить на беспрецедентное размещение американских танков у границ республики. Такое заявление он сделал, заслушав доклад о военно-политической обстановке в регионе.

— Никогда ещё так демонстративно к нашим границам из-за океана не перебрасывались войска. Никогда такого не было, это прецедент, — подчеркнул он.

Предупредив Штаты об ответе, Лукашенко тут же добавил, что Белоруссия — "миролюбивое государство и не хочет воевать". Да и количество боевых машин, которые США развернут в Литве (30 танков и столько же бронемашин), по меркам Минска, — это "просто смешно".

— Мы четыре модернизации своей армии провели, и мы прекрасно понимали, какие кулаки будут созданы у наших границ и с каким противником мы, не дай бог, сможем столкнуться. Мы к этому готовились, — добавил Лукашенко.

В то же время стало известно, что Белоруссия намерена увеличить численность сухопутного контингента на литовском направлении.

— В рамках реагирования на эти мероприятия будут проводиться частные тактические действия на этом направлении ракетными войсками, артиллерией, авиацией, мотострелками, десантниками, совместными действиями с пограничниками, — заявил министр обороны республики Андрей Равков.

Напомним, что на прошлой неделе в Литву прибыли 30 танков Abrams, 25 боевых машин пехоты Bradley и другие вооружения и 1-й батальон 9-го полка первой дивизии армии США. Они будут дислоцированы на полигоне Пабраде до весны следующего года. И всё ради учений НАТО Defender Europe, которые пройдут в 2020 году, в том числе в Литве, Польше и Латвии.

23 октября Лукашенко поручил Совбезу отреагировать на размещение танков США у границ республики.

Президент России Владимир Путин также прокомментировал предстоящие учения НАТО, заявив, что Россия их не приветствует, но относится спокойно.