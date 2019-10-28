СМИ: Минпромторг проведёт эксперимент по приёму использованной тары в магазинах

Реализации проекта мешают принятые санитарные нормы, согласно которым принимать вторсырьё в торговых точках нельзя.

К 2020 году Минпромторг проведёт эксперимент, согласно которому использованные банки и бутылки начнут принимать в магазинах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Министерство подготовило этот проект по запросу премьера РФ Дмитрия Медведева. До конца года предполагается определить перечень вторсырья, пригодного к массовому сбору и переработке, и внести соответствующие изменения в законодательство.

Основным препятствием в его реализации в настоящий момент являются действующие СанПиНы, согласно которым нельзя устраивать пункты приёма использованной тары в магазинах.

В апреле этого года депутаты предложили обязать супермаркеты принимать стеклотару. В мае сообщалось о том, что Минпромторг, Минприроды и Минэкономразвития займутся проработкой вопроса о возобновлении сдачи использованных бутылок в магазины.