Раненный в ходе уничтожения лидера ИГИЛ пёс пошёл на поправку

220

Фото © Twitter / Donald J. Trump

Получивший ранения в ходе операции по уничтожению лидера ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади пёс уже чувствует себя лучше и идёт на поправку. Об этом журналистам сообщил председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли.

Пёс легко ранен и находится на пути к полному выздоровлению, — заявил Милли.

Фотографию пса в своём твиттере опубликовал президент США Дональд Трамп. Он также отметил, что четвероногий проделал огромную работу в ходе уничтожения аль-Багдади.

Аль-Багдади был убит 27 октября в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп у себя в твиттере. СМИ публиковали видео с места ликвидации боевика. Вместе с ним был уничтожен его ближайший помощник аль-Мухаджир.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×