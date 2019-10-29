Раненный в ходе уничтожения лидера ИГИЛ пёс пошёл на поправку

Получивший ранения в ходе операции по уничтожению лидера ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади пёс уже чувствует себя лучше и идёт на поправку. Об этом журналистам сообщил председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли.

— Пёс легко ранен и находится на пути к полному выздоровлению, — заявил Милли.

Фотографию пса в своём твиттере опубликовал президент США Дональд Трамп. Он также отметил, что четвероногий проделал огромную работу в ходе уничтожения аль-Багдади.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 октября 2019 г.

Аль-Багдади был убит 27 октября в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп у себя в твиттере. СМИ публиковали видео с места ликвидации боевика. Вместе с ним был уничтожен его ближайший помощник аль-Мухаджир.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.