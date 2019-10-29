Бен Аффлек напился на Хэллоуин и гулял по Лос-Анджелесу в маске черепа — видео

Несмотря на то что известный актёр с трудом держался на ногах, это не помешало ему зайти в казино и выиграть 1,5 тысячи долларов.

Известный американский актёр Бен Аффлек посетил вечеринку в честь Хэллоуина, на которой напился, и отправился на улицы Лос-Анджелеса в маске черепа, об этом рассказал портал TMZ.

На видео заметно, как нетрезвый любимец публики едва не падает на проезжую часть, однако успевает ухватиться за машину.

Аффлек с трудом стоял на ногах, но это не помешало ему посетить казино, где он выиграл полторы тысячи долларов.

В начале октября актёр закончил проходить курс реабилитации от алкоголизма, из-за пагубной привычки он едва не лишился роли Бэтмена в новом фильме о супергерое. В Сети появились фото актёра после окончания очередного лечения, и фанаты были поражены переменами.