Стало известно о тайной поездке Зеленского на передовую в Донбассе ночью

Те, кто организовал секретный визит президента Украины на линию фронта, не дружит с головой, считает политик Роман Бессмертный.

Президент Украины Владимир Зеленский помимо официальной поездки на линию фронта в Донбассе совершил ещё один визит на передовую — но уже тайный. Об этом заявил экс-представитель Незалежной в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Роман Бессмертный.

По его словам, Зеленский побывал на передовой ночью, что было чрезвычайно опасно.

— Вам любой военный скажет: какой дурак придумал эту поездку на передок? Потому что, кроме того что мы видели, была ещё одна поездка. Ночная поездка на переднюю линию. Кто будет отвечать за это? — цитирует Бессмертного Espreso.tv.

Политик добавил, что люди, ответственные за поездку президента на линию фронта, "не дружат с головой". По его словам, планирующие такие операции лица должны помнить о том, что Зеленский является главнокомандующим.

Напомним, 26 октября украинский лидер Владимир Зеленский посетил Золотое, которое после разведения войск отказались покинуть ветераны националистического батальона "Азов". Глава государства даже перешёл на повышенный тон во время разговора с военными, в частности, прозвучала фраза: "Я президент, а не лох". Правда, дискуссия с радикалами не дала результатов, украинский президент в итоге уехал ни с чем. Позже Зеленский заявил, что "разговорами" войну завершить нельзя.