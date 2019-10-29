Премьеру нового "Терминатора" отменили из-за мощных пожаров в Калифорнии

Свой дом в Лос-Анджелесе покинул даже Арнольд Шварценеггер, исполнивший в картине главную роль.

Премьеру фильма "Терминатор. Тёмные судьбы" в Лос-Анджелесе отменили из-за бушующих в Калифорнии природных пожаров. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление киностудии Paramount.

Показ должен был состояться 28 октября и собрать на красной дорожке звёздный актёрский состав фильма, включая Арнольда Шварценеггера, Линду Хэмилтон и Маккензи Дэвис.

— Мы направим еду, предназначенную для приёма, американскому Красному Кресту, который оказывает помощь пострадавшим от пожара, — говорится в заявлении кинокомпании.

Бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер в "Твиттере" рассказал, что из-за пожара покинул свой дом. Также он призвал уходить всех, кто находится в зоне опасности.

В ночь на 28 октября в штате возник пожар, получивший имя "Гетти", так как он бушует рядом с одноимённым музейным комплексом. В зоне обязательной эвакуации находится около 3,3 тысячи домов, а площадь возгорания достигла 160 гектаров.

Ранее стало известно, что в Калифорнии объявлено чрезвычайное положение из-за пожаров.