Главаря ИГИЛ нашли благодаря курдскому агенту, укравшему его трусы

Это позволило американским спецслужбам окончательно удостовериться, где прячется террорист.

Важную роль в ликвидации Абу Бакра аль-Багдади сыграл некий курдский агент, который внедрился в террористическую группировку и предоставил США подробный план убежища главаря ИГИЛ*. Также информатор выкрал несколько пар нижнего белья аль-Багдади и передал Штатам образец его крови. Об этом командующий "Сирийских демократических сил" Мазлум Абди рассказал в интервью NBC.

По словам командующего, агент украл трусы ещё три месяца назад, а образец крови взял месяц назад. После этого американская разведка проверила образцы и установила, что они принадлежат аль-Багдади. Таким образом, было окончательно определено местонахождение террориста, что позволило начать операцию по его уничтожению в полную силу.

Ранее сообщалось, что местонахождение аль-Багдади мог сдать его ближайший соратник. Также высказывалась версия, что террориста нашли благодаря одной из его жён.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.