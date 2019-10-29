Катя Лель после встречи с инопланетянами убеждает дочь не идти по её стопам

11-летняя Эмилия Кузнецова — дочь певицы — тоже мечтает о покорении сцены. Но звёздная мама против: слишком высока цена успеха.

Известная российская певица Катя Лель не хочет, чтобы дочь пошла по её стопам. Об этом 45-летняя звезда рассказала изданию "Дни.ру". По словам исполнительницы, уговоры на 11-летнюю Эмилию не действуют.

— Со стороны кажется, что быть артистом просто — красивая жизнь, цветы, овации, поклонники. Но люди не понимают, что за этим стоит, не знают, какая цена всего этого. Мир шоу-бизнеса жесток. Тут выживает сильнейший, — откровенничает звезда.

Мысли покинуть сцену посещали и саму артистку. Лель вспоминает, что у неё были по-настоящему тупиковые ситуации, когда она не находила сил бороться с несправедливостью и беспределом в шоу-бизнесе.

— Но даже тогда предать сцену я всё равно не могла, — признаётся артистка. — Это моё призвание, мой смысл жизни, я для этого и пришла в мир.

Напомним, что в этом году всплеск интереса к Кате Лель вызвало её шокирующее признание: звезда рассказала о встрече с НЛО. Певица призналась, что контактирует с внеземной цивилизацией начиная с 16 лет, и даже описала, как они выглядят.