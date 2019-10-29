Активистка подала заявление на Милонова в СК после "разоблачения эскортниц"

В эфире телепрограммы "Прямой эфир" парламентарий обвинил женщину в организации притонов.

Глава движения в защиту секс-работниц Ирина Маслова обратилась в Следственный комитет с заявлением на депутата Госдумы Виталия Милонова. Женщина обвиняет парламентария в клевете, сообщает Ura.ru.

По мнению Масловой, депутат нарушил закон, заявив в передаче "Прямой эфир", посвящённой эскортницам, что женщина является организатором притонов. Также парламентарий потребовал от Минюста признать активистку иностранным агентом. В ответ женщина потребовала привлечь депутата к уголовной ответственности и взыскать с него штраф в размере миллиона рублей.

Скандальное расследование программы "Прямой эфир" вышло 24 октября. В нём были опубликованы расценки за ночь любви с известными блогершами. Одна из героинь передачи Кира Майер удалила свой аккаунт в "Инстаграме" после выхода программы.