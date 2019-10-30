СМИ рассказали о конфликте солдат перед бойней в Забайкалье

По предварительным данным, расстрелу могла предшествовать ссора из-за отказа Шамсутдинова мыть полы.

Конфликт рядового Рамиля Шамсутдинова с офицером, а затем с сослуживцами незадолго до совершённого им массового убийства мог стать причиной, по которой солдат схватился за оружие. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на собственный источник, стрелок отказался выполнять приказ, но другие военнослужащие вынудили его исполнить распоряжение командира.

— Рядовой отказывался выполнить задание ротного — что-то вроде мытья полов. Сослуживцы решили принудить его к этому. Как только выдалась возможность, он открыл по ним стрельбу. Первым застрелил ротного, — приводит слова собеседника агентство.

Напомним, Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула в воинской части в закрытом посёлке Горный. Восемь военнослужащих погибли, ещё двое были ранены. Сам Шамсутдинов был обезврежен.

Одной из возможных и наиболее вероятных причин произошедшего называют дедовщину, царившую среди личного состава, и неуставные отношения в части. Бывший солдат рассказал об издевательствах со стороны командира, а односельчане, знающие молодого человека с детства, склоняются к версии дедовщины. Версию о том, что солдата просто довели неуставные отношения, предварительно подтвердила и комиссия Минобороны.