Муж Лидии Вележевой нашёл объяснение её дебоша на борту

По его словам, она всего лишь выпила снотворное, из-за чего экипаж якобы и решил, что актриса пьяна.

Супруг актрисы Лидии Вележевой актёр Алексей Гуськов заявил, что она была трезва, когда села в самолёт "Аэрофлота" для полёта в Тель-Авив. Выходки своей супруги на борту он объясняет действием снотворного.

— Я отвечаю за то, что она абсолютно точно не выпивала, приняла снотворное, чтобы уснуть. Но экипаж решил, что она пьяная, её и стали снимать с рейса, — передаёт МК его слова.

Напомним, Лидия Вележева устроила дебош на борту лайнера "Аэрофлота", следовавшего рейсом Москва — Тель-Авив. Актрису, которая отказалась покидать салон лайнера по просьбе бортпроводников, пришлось выводить сотрудникам полиции. Артистка же была с этим не согласна и кричала пассажирам, что они "плебеи", а она "актриса". Оскорбление других людей на борту она объяснила тем, что купила свой билет за 204 тысячи рублей, а пассажиры — "за мили" (не за наличные, а по бонусной программе банков).

Позже стало известно, что её сняли с рейса из-за отказа пристегнуть ремень безопасности и привести спинку кресла в вертикальное положение. Вележева утром должна была вылететь в Тель-Авив вместе с Марией Порошиной и Валерием Ярёменко, чтобы сыграть 30 октября в Нетании спектакль "Территория страсти".

— Надо как-то её отправить в Израиль. Мы занимаемся этим. Все билеты проданы, спектакль должен состояться, — добавил Гуськов.