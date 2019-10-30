"Нафтогаз" назвал ожидаемым решение Дании по "Северному потоку — 2"

Гендиректор компании заявил, что принципиальная позиция Копенгагена "задержала проект на какое-то время".

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев прокомментировал решение Дании разрешить строительство участка российского газопровода "Северный поток — 2". По его мнению, согласие Копенгагена было неминуемо.

— Мы ожидали этого решения на протяжении всей осени. Принципиальная позиция Дании задержала проект на какое-то время, но геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения, — написал глава "Нафтогаза" в "Фейсбуке".

Коболев отметил, что на фоне этой новости для Украины стало ещё важнее продолжить реформирование собственного газового рынка через внедрение европейского энергетического законодательства. В числе других задач Киева он назвал отстаивание своих позиций в арбитражном споре с "Газпромом" и дробление "Нафтогаза" на "дочки" по видам деятельности.

Газопровод "Северный поток — 2" построен на 83%, ветки проложены практически до территориальных вод экономической зоны Дании. Достроить его могут буквально за несколько недель.