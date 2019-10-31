Шатунов подал в суд на правообладателя песен "Ласкового мая"

Бывший солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов подал иск против компании "Честная музыка", владеющей правами на песни этой группы. Заявление Шатунова зарегистрировано в арбитражном суде Москвы, пишет РИА "Новости".

По данным агентства, иск поступил в суд 29 октября, к производству он пока не принят. На данный момент в карточке дела не указаны ни предмет, ни основания требований. Вторым ответчиком является Руслан Филатов.

Представитель Шатунова сообщил агентству, что предмет иска "в общих чертах" касается "интеллектуальной собственности, имущественных прав ... и неправомерных действий "Честной музыки", которые она проводит в отношении объектов, ей не принадлежащих".

Представитель истца отметил также, что "Честная музыка" заявляет себя правообладателем фонограмм, но откуда такие права могли у неё взяться — не вполне понятно. Он не стал конкретизировать исковые требования.

15 августа продюсер музыкального коллектива "Ласковый май" Андрей Разин в посте в "Инстаграме" сообщил о решении Юрия Шатунова отказаться от репертуара группы. Разин написал, что музыкант якобы заявил, что "уже перерос и не хочет исполнять на своих концертах" старые хиты.

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