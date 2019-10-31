На Украине женщины-депутаты потребовали отставки коллеги-сексоголика

Речь идёт о Богдане Яременко, который на заседании Рады заводил знакомства в Tinder и пытался снять проститутку. И всё в один день!

Представительницы слабого пола в Верховной раде потребовали увольнения с должности главы Комитета Рады по иностранным делам, депутата Богдана Яременко. Всему виной череда секс-скандалов, в которых пылкий парламентарий оказался замешан всего за один день.

Отметим, что Яременко — член фракции большинства, то есть сторонник президента Украины Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа". А зачинщицы бунта против него — преимущественно члены других депутатских объединений. Таким образом, хайп вокруг него приобрёл ещё и политический оттенок. Однако тем ярче и острее развязалась борьба за то, чтобы добиться его отставки.

В частности, с критикой в адрес Яременко выступила член фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Антонина Славицкая.

— Возмущение вызывает не поведение этого мужчины, а череда вранья, которая посыпалась, и оправдание такого поведения. Я считаю, что руководитель Комитета Рады по иностранным делам должен олицетворять дипломатию и представлять нас на международной арене, — заявила она с трибуны украинского парламента.

К бунту против нардепа-сексоголика присоединились и члены партии "Европейская солидарность". Например, по словам Ирины Геращенко, своими действиями Яременко подыгрывает "определённым мифам об Украине".

— Речь идёт о том, что здесь за сто долларов можно купить женщину, — пояснила депутат. — Это полный позор.

Напомним, что самый чёрный день в политической биографии депутата Яременко пришёлся на среду, 30 октября. С утра журналисты застали его за поиском быстрых знакомств без обязательств в Tinder, а ближе к обеду он уже вёл переговоры с путаной, подробно обсуждая прейскурант и услуги.

Когда пикантные детали его переписки были опубликованы в СМИ, Яременко поспешил оправдаться, мол, это был розыгрыш для журналистов и это должно стать уроком для них, что подглядывать нехорошо. Однако в эту легенду никто не поверил, тем более после того, как видеоблогер Анатолий Шарий опубликовал разоблачение скандального нардепа-сексоголика.