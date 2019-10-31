Боевики ИГИЛ подтвердили, что их главарь аль-Багдади мёртв

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Фото © Twitter/DonKlericuzio

Террористическая организация ИГИЛ* подтвердила, что её главарь Абу Бакра аль-Багдади мертв. Об этом сообщает связанное с боевиками агентство AMAQ.

Более того, члены группировки уже назвали преемника аль-Багдади. Им стал Аби Ибрахим аль-Хашеми аль-Кураши.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что аль-Багдади был убит 27 октября в сирийской провинции Идлиб. СМИ публиковали видео с места ликвидации боевика. Вместе с ним был уничтожен его ближайший помощник аль-Мухаджир. Сегодня появились первые кадры операции по ликвидации аль-Багдади.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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