Палата представителей США поддержала подготовку импичмента Трампа

Документ предписывает шести комитетам нижней палаты продолжить расследование в отношении главы Белого дома.

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, согласно которой расследование о возможности вынесения импичмента американскому президенту Дональду Трампу переходит к публичной фазе. Об этом по итогам голосования объявила спикер нижней палаты Нэнси Пелоси.

BREAKING: The House of Representatives approves a resolution, with a 232-196 vote, that lays out the process for the public phase of the impeachment inquiry into President Donald Trump https://t.co/iM4BRozae2 pic.twitter.com/h3q95WJ7OF — ABC News Politics (@ABCPolitics) October 31, 2019

По её словам, за принятие резолюции проголосовали 232 парламентария, против — 196. Одобренный документ предписывает комитетам по разведке, финансовым услугам, иностранным делам, надзору и реформе, доходам и расходам, а также Юридическому комитету продолжать расследование действий Трампа.

Напомним, 25 сентября конгресс объявил о начале процедуры импичмента Трампа. Поводом стали подозрения, что он злоупотребил служебным положением, якобы пообещав помощь Украине в обмен на разбирательства по поводу дела Джо Байдена и его сына, их бизнес-интересов в Незалежной. Ранее показания в конгрессе дали бывший посол США на Украине Мари Йованович и спецпредставитель Курт Уолкер.