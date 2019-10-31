Палата представителей США поддержала подготовку импичмента Трампа

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Дональд Трамп. Фото © Flikr / Brian Copeland

Документ предписывает шести комитетам нижней палаты продолжить расследование в отношении главы Белого дома.

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, согласно которой расследование о возможности вынесения импичмента американскому президенту Дональду Трампу переходит к публичной фазе. Об этом по итогам голосования объявила спикер нижней палаты Нэнси Пелоси.

По её словам, за принятие резолюции проголосовали 232 парламентария, против — 196. Одобренный документ предписывает комитетам по разведке, финансовым услугам, иностранным делам, надзору и реформе, доходам и расходам, а также Юридическому комитету продолжать расследование действий Трампа.

Напомним, 25 сентября конгресс объявил о начале процедуры импичмента Трампа. Поводом стали подозрения, что он злоупотребил служебным положением, якобы пообещав помощь Украине в обмен на разбирательства по поводу дела Джо Байдена и его сына, их бизнес-интересов в Незалежной. Ранее показания в конгрессе дали бывший посол США на Украине Мари Йованович и спецпредставитель Курт Уолкер.

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