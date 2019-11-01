Изувечивший девушку во время операции пластический хирург сбежал за границу

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Потерпевшая Каролина Саркисян. Фото © Соцсети

Мужчина проходил обвиняемым по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Пластика носа обернулась для пациентки переломом черепа.

Бывший пластический хирург одной из московских клиник Геворг Степанян, после операции у которого в ноябре 2018 года Каролина Саркисян оказалась в реанимации, сбежал за границу. Мужчина покинул пределы страны сразу после того, как его освободили из СИЗО. Об этом журналистам рассказал адвокат потерпевшей.

Степанян был недавно освобождён из СИЗО и, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, скрылся от следствия за границей,приводит его слова ТАСС.

Адвокат также заявил, что ознакомился с заключением экспертизы, которая подтвердила вину сотрудников клиники — хирурга, анестезиолога и её руководителя — в причинении тяжкого вреда здоровью девушки.

Правозащитник отмечает, что эксперты выявили прямую причинно-следственную связь между действиями персонала и тяжёлым состоянием Саркисян после ринопластики.

Напомним, в ноябре 2018 года Каролина Саркисян обратилась в клинику пластической хирургии "чуть-чуть поправить носик", однако в итоге оказалась в реанимации с переломом костей черепа и вынуждена до сих пор проходить реабилитацию.

Двое оставшихся подозреваемых по делу, директор клиники Гульнара Шах и анестезиолог Лев Хитрин, содержатся под домашним арестом, второй, к слову, причастен к другой сомнительной истории — с клиниками пластической хирургии "Меланж", где после операций умирали пациентки.

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