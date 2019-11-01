Ивана Голунова доставили в суд в бронежилете и с охраной

Адвокат ранее подал иск о преступлении в отношении журналиста со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Корреспондент "Медузы" Иван Голунов прибыл сегодня в Басманный суд Москвы в бронежилете и в сопровождении двух охранников. Рассматривается жалоба журналиста на бездействие следователя СК РФ.

Претензия заключается в том, что правоохранители якобы не инициировали расследование преступлений полицейских в отношении Голунова после его обращения. Также адвокат журналиста не был ознакомлен с материалами проверки. Защита корреспондента "Медузы" просит суд обязать следователя устранить нарушения.

Напомним, 7 июня МВД сообщило о задержании журналиста Ивана Голунова за хранение наркотиков. Сам он утверждал, что пакетик с запрещённым веществом подбросили. Ситуация получила широкий резонанс, и спустя четыре дня молодого человека отпустили из-под домашнего ареста, а расследование было остановлено. После этого несколько высокопоставленных сотрудников полиции лишились должностей.