Стрелявшего в сослуживцев рядового отправили в караул в нарушение приказа Шойгу

Министр подверг "запредельно жёсткой" критике работу командиров с личным составом.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу отдал приказ направлять в армейские подразделения охраны на длительные — более трёх суток — задания исключительно контрактников, а не солдат срочной службы. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с результатами закрытого совещания в МО РФ по итогам расследования трагедии в Забайкалье.

По словам собеседников, министр подверг "запредельно жёсткой" критике работу командиров с личным составом, сказав, что при надлежащем исполнении ими требований приказов Шамсутдинова не могли назначить в караул.

— Это было не совещание, а разнос со стороны Шойгу, — приводит издание слова источника.

Министр поручил подготовить предложения о комплектовании подразделений охраны и немедленного реагирования, выполняющих задачи в составе подразделения от трёх суток и более, только военнослужащими-контрактниками Источник издания в Минобороны России

Шойгу также назвал трагедию в Забайкальском крае вопиющим преступлением и поручил оказать всё возможное содействие в расследовании правоохранительным органам.

По итогам закрытого совещания было решено, что проверку воинской части проведёт Главное управление контрольной и надзорной деятельности совместно с Генеральным штабом, указывает источник. По его словам, по итогам расследования к виновным в халатности будут применены самые строгие меры — вплоть до увольнения.

Министр обороны, по данным издания, приказал проводить углублённую диагностику психики граждан в военкоматах при прохождении медкомиссии. Также Шойгу поручил Главному военно-политическому управлению помочь семьям погибших и пострадавших военных.

25 октября срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула в воинской части в закрытом посёлке Горный Забайкальского края. Восемь человек погибли, ещё двое были ранены. Сам Шамсутдинов был обезврежен на месте.

Одной из возможных и самых вероятных причин произошедшего называют дедовщину, царившую среди личного состава, и неуставные отношения в части. Служивший в этой части солдат-срочник рассказал об издевательствах со стороны командира. Версию о том, что солдата просто довели неуставные отношения, предварительно подтверждала и комиссия Минобороны. Сам Шамсутдинов отказался обжаловать арест.