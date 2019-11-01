В Белом доме готовы к импичменту Трампа

Как считает пресс-секретарь американской администрации, президент США не сделал "ничего плохого" и ему нечего скрывать.

Американская администрация готова к возможному импичменту президента США Дональда Трампа, заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм в интервью Fox News.

— Мы готовы к тому, что импичмент произойдёт, — заявила она.

По словам Гришэм, окончательное решение по импичменту Трампа пока не известно, однако это то, чего можно ожидать.

Как считает пресс-секретарь Белого дома, Трамп не сделал ничего плохого и ему нечего скрывать, а его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским был обычным телефонным разговором с иностранным лидером.

Как ранее писал Лайф, 25 сентября конгресс США сообщил о начале процедуры импичмента Трампа. Поводом послужило злоупотребление служебным положением: Трамп якобы пообещал помощь Украине в обмен на расследование дела Джо Байдена и его сына, их бизнес-интересов в Незалежной. Накануне стало известно, что палата представителей конгресса США одобрила резолюцию, согласно которой расследование о возможном импичменте Трампа переходит к публичной фазе.