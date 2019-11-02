Полиция выяснила гражданство 39 погибших в "фуре смерти" в Англии

Почти четыре десятка погибших, найденных в прицепе большегруза в британском графстве Эссекс, являются гражданами Вьетнама, а не Китая, как заявлялось ранее. Об этом сообщил помощник начальника местной полиции Тим Смит.

— В настоящее время мы считаем, что жертвами являются граждане Вьетнама, и мы поддерживаем связь с вьетнамским правительством. <...> И мы считаем, что определили семьи некоторых жертв, путешествие которых закончилось трагедией на наших берегах, — сказал он.

Смит также добавил, что в настоящий момент гражданство погибших официально не подтверждено, поскольку подтверждающие это доказательства пока только формируются для представления главному коронеру Великобритании. После ознакомления с ними он должен будет вынести заключение.

Назвать имена погибших Смит отказался, сославшись на отсутствие на это полномочий и интересы следствия.

23 октября в английском графстве Эссекс нашли грузовик с телами 38 взрослых и одного подростка. Предполагается, что машина прибыла из Болгарии. По подозрению в причастности к убийству задержаны пять человек, в том числе водитель грузовика