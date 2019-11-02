Зеленского пустили по "коридору позора" в Тернополе — видео

Президента Украины Владимира Зеленского после фразы "Я же не лох", которая впоследствии стала своеобразным хитом, а также "стойки официанта" на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом продолжают преследовать неприятные публичные ситуации.

В этот раз главу государства встретили "коридором позора" во время его официального визита в Тернополь у здания местной областной администрации. Активисты "Штаба сопротивления капитуляции", выступающие против реализации "формулы Штайнмайера", проводили Зеленского ко входу криками "Позор!" и "Нет капитуляции".

Впрочем, некоторые украинские СМИ предположили, что данное волеизъявление на самом деле не такое искреннее, каким может показаться. По версии журналистов, она напрямую связана с громким для Украины событием — снятием неприкосновенности и разрешением на арест действующего депутата Ярослава Дубневича, которого подозревают в хищении 93 миллионов гривен при закупках "Укрзализныци".

Предполагается, что так называемая "группа Коломойского" внутри фракции "Слуги народа" не была согласна на арест Дубневича, только на снятие неприкосновенности, что могло поставить крест на голосовании по снятию депутатского иммунитета. В итоге за снятие неприкосновенности проголосовало 332 депутата. За предоставление согласия на задержание — 241, за арест — 229 депутатов.

Любопытно, что все три голосования помимо большинства "слуг народа" неожиданно поддержала партия Святослава Вакарчука "Голос", что, по мнению журналистов, и позволило утвердить все три решения и вызвало негодование среди украинских олигархов.