В Нарьян-Маре арестовали охранника, пустившего убийцу в детский сад

Мужчина 1 августа получил статус охранника, а в дошкольном учреждении работал со 2 сентября.

Охранника, пустившего убийцу с ножом в детский сад в Нарьян-Маре, арестовали на два месяца. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

По словам старшего помощника руководителя пресс-службы Светланы Тарнаевой, суд удовлетворил ходатайство и избрал охраннику меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Официальное обвинение мужчине ещё не предъявлено. Он арестован по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших смерть человека".

Напомним, 31 октября 36-летний Денис Поздеев беспрепятственно зашёл в детсад "Сказка", поднялся на второй этаж и убил ножом одного из спящих малышей. Поздеев был задержан на месте преступления и не стал отрицать своей вины, сказав, что пошёл на убийство ради исполнения заклинания для вечной жизни и богатства. Лайф восстановил хронологию трагедии.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела по трём статьям. Также следователи задержали охранника детсада. В день трагедии в детском саду "Сказка" на смене был 35-летний Чудаков А. Он получил статус охранника 1 августа 2019 года, а в садике работал со 2 сентября.