РПЦ объявила о прекращении общения с главой Элладской церкви

Русская православная церковь объявила о прекращении евхаристического общения с архиепископом Афинским Иеронимом — главой Элладской церкви.

— Я думаю, что уже в ближайшее воскресенье, когда патриарх будет служить, этого поминовения не будет, — сказал в эфире телеканала "Россия 24" митрополит Иларион, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

При этом он уточнил, что РПЦ готова сохранять общение с архиереями, которые не признают раскол на Украине.

Напомним, в начале года патриарх Константинопольский Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины. Официальный Киев называет это событие историческим и судьбоносным, сравнивая с большим праздником. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал создание "новой церкви" на Украине политическим заказом. В октябре Элладская православная церковь признала право Константинополя разрешить автокефалию ПЦУ.