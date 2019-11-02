"Нафтогаз" направил новый иск против "Газпрома" на $12 млрд

"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж новый иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов. Об этом в "Фейсбуке" написал глава украинской компании Юрий Витренко.

По его словам, "Нафтогаз" "защищается" и направляет встречный иск, поскольку российская сторона обратилась в арбитраж ещё 18 апреля 2018 года.

Витренко подчеркнул, что Украина рассчитывает на принятие в 2021 году решения по новому арбитражу.

Напомним, в конце июля этого года "Нафтогаз" уже потребовал взыскать с России 5,2 миллиарда долларов за убытки, которые якобы потерпела компания из-за активов в Крыму. В середине октября компания анонсировала новый иск, который и подала в ноябре.