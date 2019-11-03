Трамп заявил об очень хороших отношениях с Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами на Южной лужайке Белого дома заявил, что у него очень хорошие отношения с Россией и Украиной.

— Мои отношения с Украиной очень хорошие. Мои отношения с Россией очень хорошие. Мои отношения с Китаем очень хорошие. Люди не понимают, я могу ладить, — подчеркнул американский лидер. Он добавил, что поддерживает Украину.

Ранее СМИ заявляли, что Трамп ненавидел Украину с первых дней пребывания в Белом доме, поскольку власти Киева сотрудничали с демократами во время выборов в 2016 году.

В сентябре президент США заявил, что Россия и Украина достигли значительного прогресса в своих отношениях, и поздравил Москву и Киев с состоявшимся обменом удерживаемыми лицами, назвав освобождение граждан двух стран первым большим шагом к миру.