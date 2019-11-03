СМИ: Трамп ненавидел Украину с первых дней пребывания в Белом доме

Президент США считает, что власти Незалежной вмешивались в выборы в 2017 году и "пытались его уничтожить".

Президент США Дональд Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней своего вступления в должность, об этом заявила газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников президентской администрации.

Источники отметили, что они никогда не могли этого понять, однако предположили, что причиной такого отношения стало сотрудничество властей Незалежной с демократами во время предвыборной гонки в 2016 году.

Осенью 2017 года на брифинге перед переговорами с президентом Петром Порошенко Трамп заявил, что Украина не является "настоящей страной", всегда была частью России и "полностью коррумпирована".

С приходом к власти Владимира Зеленского ничего не изменилось, глава Белого дома продолжал настаивать на том, что команда нового украинского лидера "пыталась его уничтожить". Должностные лица США, отмечает The Washington Post, считают ненависть республиканца к Украине "укоренившейся, неразумной и, возможно, имеющей необратимый характер".

Напомним, 25 сентября конгресс объявил о начале процедуры импичмента Трампа. Поводом стали подозрения, что он злоупотребил служебным положением, якобы пообещав помощь Украине в обмен на разбирательства по поводу дела Джо Байдена и его сына, их бизнес-интересов в Незалежной. В этот же день Белый дом обнародовал стенограмму разговора Дональда Трампа и президента Украины. Ранее СМИ сообщали, что глава Белого дома оказывал давление на Зеленского ещё до его инаугурации.