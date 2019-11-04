Муж Лолиты назвал причины развода: Это предсказала астролог

Дмитрий Иванов также признался, что он хотел совместных детей, а его супруга — нет.

Бывший муж Лолиты Милявской спортсмен Дмитрий Иванов рассказал о причинах расставания с певицей.

— Не смогли сберечь чувства. Когда редко видим друг друга, становится меньше точек соприкосновения, общих тем, происходит отдаление... Всё это повторялось из года в год. Лола говорит, её астролог предупреждала, что нам не суждено быть вместе, просто ей, несмотря ни на что, хотелось остаться со мной, — рассказал изданию Starhit Иванов.

Бывший супруг Лолиты также отметил, что он хотел совместных детей, а певица — нет.

Напомним, о расставании с 44-летним тренером по сквошу Дмитрием Лолита объявила в июле этого года. Пара разорвала отношения после девяти лет брака, но теперь всё никак не может развестись из-за загруженных графиков. Лолита обвиняла мужа в изменах, однако Дмитрий всё отрицал.