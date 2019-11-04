Муж Лолиты назвал причины развода: Это предсказала астролог

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Фото © Instagram/@ivanovsport

Дмитрий Иванов также признался, что он хотел совместных детей, а его супруга — нет.

Бывший муж Лолиты Милявской спортсмен Дмитрий Иванов рассказал о причинах расставания с певицей.

— Не смогли сберечь чувства. Когда редко видим друг друга, становится меньше точек соприкосновения, общих тем, происходит отдаление... Всё это повторялось из года в год. Лола говорит, её астролог предупреждала, что нам не суждено быть вместе, просто ей, несмотря ни на что, хотелось остаться со мной, рассказал изданию Starhit Иванов.

Бывший супруг Лолиты также отметил, что он хотел совместных детей, а певица — нет.

Напомним, о расставании с 44-летним тренером по сквошу Дмитрием Лолита объявила в июле этого года. Пара разорвала отношения после девяти лет брака, но теперь всё никак не может развестись из-за загруженных графиков. Лолита обвиняла мужа в изменах, однако Дмитрий всё отрицал.

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