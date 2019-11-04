Раскрыта личная характеристика устроившего бойню солдата: конфликтен и тщеславен

Психолог отнёс срочника ко второй группе нервно-психической устойчивости, объяснив это эмоциональным застреванием, возникающим из-за уязвлённого самолюбия.

Рядовой Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев в части в Забайкалье, демонстрировал повышенную конфликтность с сослуживцами и легко вторгался в их личное пространство. Об этом сообщает РБК со ссылкой на социально-психологическую характеристику личности срочника.

Согласно тексту документа, солдат был способен к оказанию физического воздействия на других, отличался упрямством и высокой целеустремлённостью, был амбициозен и тщеславен.

— Стремится занять командную должность, хочет быть сержантом. Обладает выраженными лидерскими качествами. Во взаимоотношениях с командирами способен на грубость, — говорится в тексте документа.

Кроме того, психологи отмечают, что Шамсутдинов болезненно реагирует на критику, хотя сам охотно нарушает личное пространство других. Исходя из характеристики, рядовой в воплощении собственных целей настойчив, методичен, расчётлив и последователен.

В итоге психолог отнёс Шамсутдинова ко второй группе нервно-психической устойчивости, объяснив это тем, что на фоне негативно окрашенных переживаний из-за уязвлённого самолюбия происходит эмоциональное застревание.

25 октября срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула в воинской части в закрытом посёлке Горный Забайкальского края. Восемь человек погибли, ещё двое были ранены. Сам Шамсутдинов был обезврежен на месте.

Одной из возможных и самых вероятных причин произошедшего называют дедовщину, царившую среди личного состава, и неуставные отношения в части. Служивший в этой части солдат-срочник рассказал об издевательствах со стороны командира. Версию о том, что солдата просто довели неуставные отношения, предварительно подтверждала и комиссия Минобороны РФ. Сам Шамсутдинов отказался обжаловать арест.