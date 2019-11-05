Власти Хабаровского края окажут помощь вывезшему детей из Швеции россиянину

Мужчине помогут купить билеты из Москвы домой, выплатят материальную помощь и проведут юридические консультации.

Власти Хабаровского края окажут необходимую материальную помощь Денису Лисову, вывезшему своих детей из Швеции, где они находились в приёмной семье по решению ювенальной юстиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

Мужчине оперативно помогут приобрести билеты из Москвы в родной Хабаровск, а оттуда к родственникам в село Скворцово. Также решается вопрос о выплате материальной помощи.

Уполномоченный по правам ребёнка Хабаровского края Виктория Трегубенко отметила, что семье будут предоставлены юридические консультации, будет оказано содействие в получении пособий и устройстве детей в образовательные организации.

Напомним, ранее Лисова с тремя дочками задержали пограничники в аэропорту Варшавы, откуда они хотели вылететь в Москву. До этого они жили в Швеции. Мать девочек тяжело заболела, и якобы из-за того, что отец семейства не справлялся с уходом за детьми, их отдали в приёмную мусульманскую семью. Позже Польша взяла под защиту россиянина с детьми. Швеция, в свою очередь, выдала ордер на его арест. 3 ноября многодетный отец и его девочки прилетели в Москву.