"Он вменяем". Отец убившего сослуживцев срочника рассказал о встрече с сыном

Сейчас у Рамиля Шамсутдинова новый адвокат, который будет держать семью в курсе происходящего.

Отец Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в расстреле 10 сослуживцев в Забайкальском крае, рассказал Лайфу о свидании с сыном.

Мужчина сообщил, что расследование будет продолжаться. Однако находиться рядом с сыном семья финансово не может себе позволить. Сейчас у Рамиля Шамсутдинова новый адвокат, который будет держать их в курсе происходящего.

Салим Шамсутдинов рассказал о свидании с сыном. По его словам, Рамиль выглядит абсолютно вменяемым.

— Все мне говорят, что это на фоне психического расстройства. Я на него посмотрел, поговорил, он абсолютно спокойный. Такой же, как был дома, никаких расстройств не заметил по крайней мере. Не почувствовал я, что он как-то изменился в этом плане...Нормально он разговаривает, обычный парень, — сказал Салим Шамсутдинов.

Он отметил, что у сына появился взгляд взрослого мужчины. Бывший солдат находится в нормальном состоянии, спрашивал о доме и семье.

— По виду, всё хорошо у него, нормально... Не жаловался, содержат хорошо... Всё терпимо, кормят хорошо, три раза в день, — сказал Шамсутдинов.

По его словам, сын набрал вес, в армии он был намного худее. Особых просьб от Рамиля не поступало, только по-мелочи: передачки, покурить и поесть.

Напомним, 25 октября Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам во время смены караула в воинской части закрытого посёлка Горный Забайкальского края. Жертвами стали восемь человек, ещё двое получили ранения. Шамсутдинова обезвредили на месте.

Одной из причин расстрела называют дедовщину, происходившую в воинском составе, и неуставные отношения в части. Служивший в этой части солдат-срочник рассказал об издевательствах со стороны командира. Версию о том, что солдата довели неуставные отношения, также подтверждала и комиссия Минобороны РФ. Как стало известно позднее, Шамсутдинов не раз направлял оружие на сослуживцев.