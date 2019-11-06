В Норильске обрушился аварийный девятиэтажный дом — видео

Как уточнили в местной администрации, панельная многоэтажка готовилась под снос, в здании давно не было жильцов.

В Норильске на улице Надеждинской обрушился девятиэтажный панельный дом. Никто не пострадал, поскольку строение было давно признано аварийным и там никто не жил. Территория вокруг дома была обнесена забором, а само здание ожидало сноса. Однако в момент обрушения рядом играли дети.

На кадрах ролика, опубликованного телеграм-каналом "Красноярск № 1", видно, что дом начал "складываться" с одной из сторон, где ранее уже велись работы по демонтажу. В воздух поднялся столб бетонной пыли, от которой с криками стали убегать дети.

Последний факт возмутил некоторых местных жителей, которые отмечали в соцсетях, что рядом постоянно играли дети, а аварийное здание не было огорожено должным образом. Как рассказали Лайфу в пресс-службе администрации города, забор вокруг здания был выстроен согласно всем техническим требованиям, а на объекте работали опытные подрядчики из Липецка.

— Наши представители из жилищно-коммунального хозяйства тоже там постоянно находятся. Снос дома осуществляется методом обрушения, ничего само не падало, просто там ведутся работы. Там достаточно далеко жилой дом и двор, дети просто с горки скатывались. Шумно, конечно, и пыль пошла, поэтому испугались и убежали. Но там далеко, и территория огорожена по всем техническим требованиям согласно контракту, — сообщили Лайфу в пресс-службе администрации города.

Не менее шумным и эффектным стало разрушение двух огромных строительных кранов в американском Новом Орлеане. После обрушения нескольких этажей строящегося отеля многотонные краны оказались повреждены, единственным способом их демонтажа стал контролируемый взрыв.