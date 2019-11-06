Зюганов назвал идею о захоронении Ленина плевком в душу

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что против предложения перезахоронить основателя СССР Владимира Ленина. Идею раскопать "светлую могилу красного некрополя" он сравнил с плевком в душу накануне 102-й годовщины Октябрьской революции.
Напомним, ранее депутат Виталий Милонов предложил коммунистам начать совместную работу над соответствующим законопроектом, согласно которому и была бы проведена церемония захоронения вождя революции. Как пишет депутат в своём обращении к Геннадию Зюганову, многие сторонники КПРФ выступают за захоронение Ленина.
— Никому это не позволено. Это решение принято съездом, высшими органами и одобрено всем советским народом, — приводит слова Зюганова РИА "Новости".
Ранее Лайф сообщал, что после роли Ленина в новом фильме Евгений Миронов раскритиковал вождя за "пролитую кровь".
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