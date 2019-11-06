Внук бывшего вице-президента "АвтоВАЗа" получил срок за смертельное ДТП

Сегодня вынесли приговор Егору Ляченкову, который устроил пьяное ДТП со смертельным исходом в Москве. Согласно решению Никулинского суда, внук бывшего вице-президента "АвтоВАЗа" проведёт два года в колонии-поселении.

Молодой человек признал вину и выплатил компенсацию семье погибшего. В итоге Ляченкову дали два года вместо семи. Дело слушалось в особом режиме, без допроса свидетелей, поясняет Mash.

Напомним, в апреле девятнадцатилетний Егор Ляченков за рулём каршерингового "мерседеса" устроил смертельное ДТП в районе Воробьёвых гор в Москве. Молодой человек пролетел на огромной скорости на красный свет и протаранил "солярис" — погиб боец ММА Байлы Курбанмедов.