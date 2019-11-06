Суд разрешил проверить доходы Порошенко за пять лет

Доступ предоставлен в рамках расследования по факту скрытного новогоднего отпуска экс-президента Украины на Мальдивах.

Печерский райсуд Киева дал представителям Государственного бюро расследований доступ к информации о доходах экс-президента Украины Петра Порошенко с 17 июня 2014 года по 19 мая 2019 года. Об этом сказано в постановлении суда.

Суд предоставил временный доступ к документам Пенсионного фонда, его структурных подразделений, а также к сведениям, содержащим информацию о суммах начисленных зарплат, доходов и страховых взносов бывшего президента. Постановление не подлежит обжалованию.

Доступ к сведениям о доходах Порошенко предоставлен в рамках расследования новогоднего отпуска политика на Мальдивах. Есть версия, что он вылетел из страны по поддельным документам.

Напомним также, что Порошенко стал фигурантом уже 13 уголовных дел, одно из которых связано с хищением денежных средств в Вооружённых силах Украины.