"Офицеры России" сомневаются в угрозах изнасилования Шамсутдинова

По словам генерал-майора полиции Александра Яневского, если бы подобное произошло, солдат бы рассказал об этом командирам или родителям.

Появившуюся в СМИ информацию о том, что солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, расстрелявшего десять сослуживцев в воинской части в Забайкалье, угрожали изнасилованием, следует проверить. Об этом заявил член президиума организации "Офицеры России" генерал-майор полиции Александр Яневский.

— Он, естественно, будет себя выгораживать и делать виноватыми кого угодно, только не себя, — сказал военный в беседе с URA.ru.

Он отметил, что если в воинской части были случаи неуставных отношений, то Шамсутдинову нужно было об этом доложить командирам или семье.

— Мне кажется, это всё-таки были какие-то неприязненные отношения с офицером и с некоторыми сослуживцами из числа рядового состава, — полагает Яневский.

Военный отметил, что решать подобные или какие-либо другие конфликты с помощью оружия недопустимо.

Напомним, 25 октября Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев во время смены караула в воинской части посёлка Горный Забайкальского края. Жертвами стали восемь человек, ещё двое получили ранения. Шамсутдинова обезвредили на месте.

Одной из причин расстрела называют дедовщину. Служивший в той же части солдат-срочник рассказал об издевательствах со стороны командира. Версию о том, что солдата довели неуставные отношения, озвучивала и комиссия Минобороны РФ. После встречи в СИЗО с сыном отец Шамсутдинова рассказал Лайфу о возможных причинах массового убийства.