Счётная палата сообщила о рекордно низком исполнении бюджета

С начала года в российский бюджет поступило больше денег, чем ожидалось, но, несмотря на это, исполнение бюджета остаётся на низком уровне. Об этом свидетельствуют данные Счётной палаты России.

— Уровень исполнения расходов является достаточно низким и составляет 62,9% показателя сводной росписи с изменениями, — говорится в документе.

По данным регулятора, текущий уровень исполнения бюджета является самым низким за последние девять лет, когда в среднем этот показатель составлял от 64,2% до 69,7%.

Также объём средств ниже запланированного был потрачен на реализацию нацпроектов — всего 52,1%. Лучше всего дела обстоят в проекте "Здравоохранение", здесь было освоено 67,5% от запланированных средств, затем идёт "Наука" — 66,2%, замыкает тройку нацпроект "Демография" — 65%.

Отмечается, что по трём пунктам показатель расходов не дотянул даже до 40% от запланированного, а общие расходы на закупку товаров и услуг в рамках реализации нацпроектов составили 14%.

Из общего числа главных распорядителей бюджетными средствами пять (Минкомсвязь, Ростуризм, ФАДН, Росавиация, "Роскосмос") исполнили расходы на уровне менее 40%.

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