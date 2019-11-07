Кристен Стюарт призналась, почему на самом деле рассталась с Паттинсоном

Американская актриса Кристен Стюарт, получившая широкую известность после выхода на экраны вампирской саги "Сумерки", рассказала, из-за чего рассталась с исполнителем главной роли в этом же проекте Робертом Паттинсоном.

Придя в гости на шоу Говарда Стерна, звезда заявила, что главной причиной их расставания была вовсе не её интрижка с женатым режиссёром фильма "Белоснежка и охотник" Рупертом Сандерсом, а назойливые папарацци. Именно они, по словам Стюарт, во всём виноваты, ведь из-за настойчивых фотографов пара не могла в полной мере выражать свои чувства.

— Мы не держались за руки, когда шли по улице, чтобы лишний раз не давать им (журналистам. — Прим. Лайфа) повод посплетничать. Это отстой, — сказала она.

При этом она призналась, что Роберт был её первой любовью и серьёзность тех чувств не вызывает у неё сомнений. Она заявила, что согласилась бы и выйти за него замуж, если бы тот позвал, конечно. По словам Стюарт, во всех своих отношениях она не была "случайным человеком" и относилась к ним серьёзно.

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