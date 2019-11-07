Бывший мэр подмосковной Истры задержан после серии расследований Лайфа

Наша редакция не раз публиковала детали солидного компромата на Андрея Вихарева. Но что конкретно послужило поводом визита к нему оперативников ФСБ и Следкома, пока не известно.

Скандально известный Андрей Вихарев — бывший глава администрации подмосковной Истры — задержан в порядке 91-й статьи УПК. Об этом Лайфу стало известно от информированного источника. По предварительным данным, задержание проводил региональный Следком совместно с ФСБ. В самой администрации сейчас идут обыски, как и в московской квартире Вихарева. Другие подробности последуют.

Напомним, что в сентябре 2019 года Вихарев покинул кресло мэра по собственному желанию. Сам он утверждает, что всему виной состояние здоровья, только вот ухудшение самочувствия чиновника подозрительно совпадает с серией расследований Лайфа. Мы писали о причастности Вихарева и его людей к свалке, из-за которой, возможно, стая чаек попала в двигатели самолёта А321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле. Кроме того, Лайфу стало известно, почему Вихарева называют "королем обманутых дольщиков" и как из-за него пострадали тысячи граждан и понёс потери государственный бюджет. А ещё одно расследование было посвящено вихаревской схеме вывода миллиардов рублей в офшорные зоны через настоящий золотой конвейер.