Экспертиза показала, что младшая из сестёр Хачатурян убивала отца осознанно

Психологи сделали аналогичные выводы относительно Ангелины и Крестины — во время расправы у них не было временного психологического расстройства.

Младшая из сестёр Хачатурян — Мария — во время убийства отца не была в состоянии аффекта и полностью осознавала свои действия. Об этом говорится в заключении эксперта, которое оказалось в распоряжении Лайфа.

— Хачатурян М.М. до проведения действий (нанесения ударов ножом), связанных с убийством отца, не имела никаких психических отклонений, не находилась в состоянии аффекта или каком-либо временном психическом расстройстве, полностью осознавала свои действия, полностью руководила своими действиями, полностью понимала общественную опасность своих действий, — сказано в документе.

Адвокат Михаила Хачатуряна Юлия Нитченко, комментируя выводы эксперта, заявила о наличии второго заключения, часть положений которого противоречит данным выводам. В частности, психологи разошлись во мнении относительно опасности Марии для себя и окружающих.

— Вывод рецензии в том, что те экспертизы, которые были сделаны ранее, не подтверждают состояние невменяемости у Марии. Есть существенные противоречия, что Мария признана невменяемой. Есть две противоречащие экспертизы. Первая говорит о том, что она является опасной для себя и других окружающих, то есть может нанести существенный вред себе и другим лицам, поэтому ей необходимо принудительное стационарное лечение. Вторая экспертиза, сделанная чуть позже, говорит, что, в принципе, она и не такая опасная для всех и можно обойтись амбулаторным лечением, — пояснила она Лайфу.

Также Нитченко указала на вывод экспертов об отсутствии у Марии психических расстройств. Сторона обвинения задаётся вопросом, почему у девушки после многих лет психологического и сексуального насилия нет никаких психических отклонений. Как отметила адвокат, все три сестры по характеристикам открытые, общительные, устанавливают контакт, у них не было депрессивных состояний.

Собеседница Лайфа также уточнила, что эксперты сделали аналогичные выводы относительно Ангелины и Крестины, то есть у девочек во время убийства якобы не было временного психологического расстройства.

— Они осознавали свои действия и полностью руководили ими. Острой реакции на стресс не было, потому что откуда может быть острая реакция на стресс, если отец спал, — заключила адвокат.

Напомним, Крестина, Ангелина и Мария убили своего отца Михаила 27 июля 2018 года. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Впоследствии они заявили, что больше не могли терпеть издевательств родителя. Ранее Лайф публиковал заключение экспертов о психологическом состоянии сестёр Хачатурян сразу после убийства.

Недавно сёстрам Хачатурян продлили меру пресечения на два месяца. Им в том числе нельзя видеться друг с другом, выходить на улицу в ночное время и пользоваться Интернетом.