Малахов извинился перед Серябкиной из-за "Рынка шкур"

По словам телеведущего, в расследовании журналистов певица приведена лишь в качестве примера красивых девушек, которые получают много различных предложений, в том числе и непристойных.

Телеведущий Андрей Малахов прокомментировал скандал вокруг программы "Прямой эфир", в котором было представлено журналистское расследование под названием "Рынок шкур" о расценках за ночь с известными блогершами и моделями. В эфире среди имён девушек, занимающихся эскортом, прозвучали имена актрисы Натальи Рудовой и певицы Ольги Серябкиной. В итоге артистки подали на программу в суд. Малахов признался, что не ожидал такого развития событий, а перед Серябкиной уже извинился.

— Для меня это как поскользнуться на ровном месте. Мы показываем, что всем известным людям поступают предложения. Я понимаю, что для Рудовой эскорт не главная мотивация в жизни, если бы ей это было надо, она бы счастливо жила на Рублёвке. Серябкину я лично не знаю, я извинился перед ней, когда мне позвонили журналисты, — заявил Малахов в интервью Ксении Собчак для её ютуб-шоу.

В то же время Андрей Малахов заявил, что не собирается извиняться перед другими участницами передачи, например перед Кирой Майер. Целью же данной передачи, по словам телеведущего, является предостережение для российских девушек от занятия эскортом.

Как сообщал Лайф, также в интервью Собчак Малахов рассекретил, кто получил самый большой гонорар за участие в его шоу.

Андрей Малахов — тележурналист и шоумен, посвятивший 27 лет жизни работе на федеральных каналах. В разное время он был ведущим проектов "Доброе утро", "Пусть говорят" (ранее: "Большая стирка", "Пять вечеров"), "Детектор лжи", вёл церемонии "Золотого граммофона", "Евровидения". С 2017 года он ведёт ток-шоу "Прямой эфир" на "России 1". Биографию одного из самых узнаваемых ведущих на российском телевидении читайте на сайте uznayvse.ru