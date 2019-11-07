Песков заявил о готовности России передать Франции останки соратника Наполеона

Их обнаружили этим летом в ходе раскопок в Смоленске. ДНК-экспертиза подтвердила, что останки принадлежат генералу Гюдену.

Россия готова будет передать Парижу обнаруженные в Смоленске останки генерала Гюдена, соратника Наполеона, если французская сторона обозначит свою заинтересованность на этот счёт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Останки обнаружили этим летом во время раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду в Смоленске. ДНК-экспертиза подтвердила, что они принадлежат одному из ближайших друзей Наполеона Бонапарта — генералу Сезару Шарлю Этьену Гюдену.

— Президенту Путину уже известно об этой истории. И, конечно, в том случае, если французская сторона обозначит свои намерения на этот счёт, свою заинтересованность на этот счёт, конечно, мы будем готовы оказать всяческое содействие, — отметил Песков.

Генерал Гюден с детства знал Наполеона, был его близким другом. Они вместе учились в военной академии. И всю жизнь Гюден сопровождал Бонапарта. Кроме того, Гюден был одним из самых удачливых и талантливых полководцев в европейских кампаниях. Удача отвернулась от него только в России. Гюден преследовал отходившие от Смоленска русские войска. Здесь случилось сражение у Валутиной горы, которое обернулось первым крупным поражением доселе непобедимой армии Наполеона. Гюден стал первым французским генералом, погибшим на русской земле.

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