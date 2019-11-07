Генсек НАТО прокомментировал слова Макрона о "смерти мозга" Альянса

Он видит всё иначе: США продолжают наращивать силы в Европе, да и она сама усиливает оборону.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил на высказывание президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что НАТО в коме из-за "смерти мозга".

Столтенберг разделил мнение Ангелы Меркель, которая назвала слова Макрона слишком резкими. По его мнению, Альянс всё ещё силён.

— А США, Северная Америка и Европа, мы вместе делаем то, что делали в течение десятилетий. Мы реализовали самое крупное со времён "холодной войны" усиление нашей коллективной обороны, — заявил Столтенберг.

Он заявил, что США продолжают наращивать своё присутствие в Европе, а европейские страны — усиливать оборону.

А ранее президент Франции предрекал конец западной гегемонии в мире.