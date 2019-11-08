Зеленский признался в несовершенном уровне владения украинским языком

Лидер Незалежной отметил, что он старается больше разговаривать на мове, желательно с умными людьми.

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире своего нерегулярного YouTube-шоу "Откровенно с президентом" признался зрителям, что делает успехи в своём владении родным языком, однако хотел бы освоить его получше.

— Уровень моего украинского, по моему личному мнению, растёт, но я знаю, что ещё есть ошибки с ударением и в некоторых словах. Хочу разговаривать лучше, — сказал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что, возможно, освоить украинский язык на сто процентов и не совсем достижимая задача, но он пытается, старается больше разговаривать, желательно с умными людьми.

Зеленский добавил, что в разговорной речи иногда уже даже стал забывать русские слова, за использование которых ещё буквально в мае текущего года его раскритиковали.

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