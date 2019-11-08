В продажу поступили билеты на поезда из Крыма в Москву и Санкт-Петербург

В продажу поступили билеты из Крыма в Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе федерального госпредприятия "Крымская железная дорога".

— Сегодня во всех кассах на вокзалах в Крыму стартуют продажи билетов в Москву и Санкт-Петербург, — цитирует сообщение ТАСС.

Представитель компании "Гранд сервис экспресс" отметил, что билеты на первые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга также можно приобрести как на сайте перевозчика, так и в мобильном приложении.

Ранее стало известно, что первый поезд Санкт-Петербург — Севастополь отправится с Московского вокзала в 14:00 23 декабря, а на следующий день с Казанского вокзала российской столицы выйдет в свой первый рейс поезд Москва — Симферополь. Лайф также рассказывал, от чего будет зависеть цена билета на поезд в Крым.