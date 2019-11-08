Зеленский променял шаурму на "Макдоналдс" — видео

Украинский президент — известный поклонник фастфуда. В этот раз он засветился у окошка "Мак-Авто" за рулём Tesla.

Президент Украины Владимир Зеленский поужинал в "Макдоналдсе". Видео, на котором политик и шоумен делает заказ с помощью услуги "Мак-Авто", появилось во всех соцсетях "Зе-команды" в рамках проекта "Откровенно с президентом", где Зеленский колесит по Киеву на Tesla и вслух рассуждает о политике.

Для позднего перекуса политик выбрал кофе и "пирожочек на десерт", предложенный сотрудником заведения. Заказ из трёх напитков (для себя и коллег) и пирожок обошёлся Зеленскому в 166 гривен (или 430 рублей). Кстати, украинский президент пьёт эспрессо.

Отметим, что политик и раньше не пренебрегал фастфудом. Летом он разместил в своих соцсетях фото с надкусанной шаурмой, признавшись в любви к этому блюду. Кстати, после этого киевские продавцы шаурмы начали отмечать рост продаж.