Киев согласен начать с "Газпромом" всё с "чистого листа", но только через суд

Ранее в "Нафтогазе" насчитали, что российская компания якобы должна выплатить Украине компенсацию в 22 миллиарда долларов.

Исполнительный директор украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко согласен с "Газпромом" начать всё с "чистого листа". При этом он напомнил о старых исках, которые должны решаться в суде.

Витренко добавил, что наличие открытых споров между двумя компаниями и отсутствие контракта на транзит газа через Украину после 2019 года — всё это якобы надуманные проблемы для заключения нового соглашения.

— Хотя бы потому, что новый контракт заключается не "Нафтогазом", а обособленным от "Нафтогаза" оператором газотранспортной системы, — утверждает он в своём фейсбуке.

Витренко также заявил, что если "Газпром" хочет начать всё с "чистого листа", то стоит заключить контракт с обособленным оператором.

— Но начало с "чистого листа бумаги" не означает, что "старые листы бумаги" исчезают. Пусть эти "старые листы бумаги" рассматривают суды, — подытожил исполнительный директор "Нафтогаза".

Ранее в "Газпроме" заявили, что новый контракт на транзит газа из России через Украину возможен, только если обе страны откажутся от претензий в газовой сфере. При этом глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" должен выплатить Киеву компенсацию в 22 миллиарда долларов.