Глава "Нафтогаза" насчитал "Газпрому" долгов на 22 миллиарда долларов

Ранее Москва предложила полностью урегулировать все судебные споры для заключения нового контракта.

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" должен выплатить Киеву компенсацию в 22 миллиарда долларов. А для обнуления этих исков от России нужны встречные шаги на сопоставимые суммы.

В середине октября руководитель "Газпрома" Алексей Миллер отмечал, что для заключения нового контракта на транзит газа нужно полностью урегулировать все судебные споры.

— Российская сторона предлагает "Нафтогазу" "обнулить" почти три миллиарда долларов по Стокгольмскому решению и отказаться от иска ещё на 12 миллиардов долларов. К тому же АМКУ (Антимонопольному комитету Украины. — Прим. ред.) предлагается отказаться от штрафа около семи миллиардов долларов. Итого — 22 миллиарда долларов — "понять и простить". Ищу и не нахожу в озвученных в СМИ предложениях встречные шаги России на сопоставимые суммы. Разве так выглядит "обнуление" взаимных претензий? — написал Коболев на своей странице в "Фейсбуке".

Напомним, украинская компания "Нафтогаз" хочет пересмотреть тариф на транзит газа. Кроме того, "компания требует компенсировать 11,8 миллиарда долларов за отказ пересмотреть тарифы в марте 2018 года". Именно с этой даты и по 31 декабря 2019 года компания просит пересмотреть транзитный тариф. Помимо этого, Киев требует ещё порядка 448 миллионов долларов компенсаций за различные нарушения, якобы имевшие место со стороны "Газпрома".

Также в конце июля этого года украинская компания уже потребовала взыскать с России 5,2 миллиарда долларов за убытки, которые якобы понесла компания из-за активов в Крыму. В середине октября "Нафтогаз" анонсировал новый иск.