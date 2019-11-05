"Нафтогаз" рассказал о новых исковых требованиях к "Газпрому"

Украинская компания "Нафтогаз" хочет пересмотреть тариф на транзит газа. Такой пункт является основным в новых исковых требованиях украинской компании против российского "Газпрома". Об этом директор "Нафтогаза" Юрий Витренко написал на своей странице в "Фейсбуке".

Как заявил Витренко, такое право закреплено за украинской стороной в контракте. Он также подчеркнул, что предыдущий арбитраж не затрагивал вопрос изменения транзитного тарифа. А отправленный летом 2009 года запрос по пересмотру тарифа арбитры признали не соответствующим всем требуемым формальностям.

Кроме того, "Нафтогаз" требует компенсировать 11,8 миллиарда долларов за отказ пересмотреть тарифы в марте 2018 года. Именно с этой даты и по 31 декабря 2019 года компания просит пересмотреть транзитный тариф.

К такому заключению "Нафтогаз" пришёл при участии "независимых авторитетных экспертов". Данное решение обусловлено существенным изменением формирования ставки платы за транзит газа с 2009 года, а также несоответствием нынешнего действующего тарифа уровню транзитных тарифов на европейском рынке.

Кроме того, среди исковых требований исполнительный Витренко перечислил ещё порядка 448 миллионов долларов компенсаций за различные нарушения со стороны "Газпрома".

Стоит отметить, что "Нафтогаз" просит арбитраж обязать российскую компанию предоставить декларацию о поставках газа в Донбасс с зимы 2015 года. На тот момент "Нафтогаз" перестал поставлять газ в регион, объяснив это тем, что газопроводы разрушены вследствие боевых действий. Этот вопрос до сих пор является предметом спора: "Газпром" считает, что поставки соответствуют договору с "Нафтогазом", поэтому украинская сторона обязана их оплачивать. А вот в Киеве этот транзит не признают и платить за него отказываются.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитражный суд иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов.

Напомним, в конце июля этого года украинская компания уже потребовала взыскать с России 5,2 миллиарда долларов за убытки, которые якобы понесла компания из-за активов в Крыму. В середине октября "Нафтогаз" анонсировал новый иск.